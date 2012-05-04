НБУ в I квартале сократил активы на 4% – до 416,54 млрд грн

Национальный банк Украины в I квартале 2012 года сократил активы на 4% – до 416,54 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 5% – до 106,923 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 9%, до 136,565 млрд грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос на 6% – до 151 млн грн. Монетарное золото выросло на 8% – до 8,731 млрд грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 4% – до 79,153 млрд грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 11% – до 53,621 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 0,856%, до 16,974 млрд грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период сократились на 4% – до 322,501 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте на 2% – до 204,918 млрд грн, обязательства перед МВФ - на 5%, до 72,814 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в отчетном периоде оставался на уровне 100 млн грн, а собственный капитал сократился на 5% – до 94,039 млрд грн.

Фонды и другие резервы сократились на 34% – до 13,702 млрд грн, резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 0,4% – до 90,691 млрд грн. Также Нацбанк снизил на 14,538 млрд грн стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.