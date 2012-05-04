«ПриватБанк» в I квартале сократил чистую прибыль на 39% – до 267 млн грн

«ПриватБанк» (Днепропетровск) в I квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил чистую прибыль на 39% – до 267,011 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

Активы банка за указанный период увеличились на 6% и на 1 апреля 2012 года составили 153,655 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5%, до 105,936 млрд грн, обязательства - на 7%, до 136,649 млрд грн. Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 13,545 млрд грн, собственный капитал увеличился на 2% - до 17,006 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 1 января 2012 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.