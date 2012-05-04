НБУ отмечает рост золотовалютных резервов в апреле на 0,5 млрд долл.

Руководитель группы советников главы Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий отмечает рост золотовалютных резервов Нацбанка в апреле на 0,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам В.Литвицкого, по сравнению с началом 2012 года, когда резервы составляли 31,794 млрд долл, на 4 мая они уменьшились на 130 млн долл. То есть на указанную дату они составили 31,66 млрд долл. (на конец марта т.г. золотовалютные резервы составляли 31,128 млрд долл. - УНИАН).

В.Литвицкий отметил, что такой уровень снижения объема резервов с начала этого года является более оптимистичным, чем это прогнозировали ранее.

Среди факторов, которые позитивно повлияли на уровень резервов, руководитель группы советников председателя НБУ указал, среди прочего, стабилизацию и сокращение спроса населения на валюту на наличном рынке, пополнение резервов Министерством финансов за счет размещения валютных ОВГЗ, а также то, что «Нафтогаз Украины» в течение нескольких месяцев обходится без валютной поддержки НБУ для расчетов за импортированный газ.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. международные резервы Нацбанка увеличились на 0,3% - до 31,128 млрд долл.

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