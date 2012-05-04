На межбанке торги закрылись котировками 8,0320/8,0350 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0340/8,0380, к 12:00 цены понизились до 8,0320/8,0360. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0320/8,0350.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2712/0,2716, к закрытию поднялись до 0,2714/0,2718. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5360 (+0,0083).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3120/1,3160.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5590/10,5660, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5445/10,5560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5440/10,5540.