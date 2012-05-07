Итоги выборов во Франции и Греции обвалили цены на нефть и курс евро

После выборов во Франции и Греции на азиатских биржах возобновилось падение евро и понизились фондовые индексы, сообщает японская телекомпания NHK.

Так, в понедельник утром на валютном рынке в Сиднее курс евро упал и колебался в диапазоне от 103 до 103,5 иены. Японский индекс деловой активности Nikkei рухнул на 2,6%, сообщает Reuters.

По данным Associated Press, цена июньских фьючерсов на нефть на электронных торгах в Нью-Йорке рухнула до 96,62 долл.

В воскресенье президентом Франции был избран Франсуа Олланд. Многие финансовые аналитики считают, что его политика будет недружественной по отношению к крупному капиталу.

На парламентских выборах в Греции, по последним данным, правящей коалиции, видимо, не удастся отстоять большинство в парламенте, что ставит под вопрос стабильность еврозоны, пишет «Газета.Ru».