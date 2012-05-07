На этой неделе пара EUR/USD продолжит находиться в диапазоне 1,3000-1,3280 - эксперт

Динамика пары EUR/USD на текущей неделе (7-11 мая) во многом будет определяться настроениями инвесторов относительно доллара США, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, с позиции технического анализа можно выделить два важных уровня - 1,3280 и 1,3000, преодоление которых станет сигналом к формированию направленных импульсов в отметкам 1,3480 или 1,2600. Однако для этого необходимы дополнительные фундаментальные предпосылки. По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, пара продолжит колебаться в диапазоне 1,3000-1,3280.

Банк Англии 10 мая обнародует итоги своего очередного заседания, на котором возможно внесение изменений в программу количественного смягчения. Вероятно, GBP/USD продолжит чувствовать себя увереннее евро и оказывать на него давление в кросс-курсе EUR/GBP, в то время как динамика GBP/USD во многом будет определяться поведением доллара.

Динамика пары USD/JPY в основном будет зависеть от движения доллара США, так как значимых новостей со стороны Японии в этот период не запланировано. С позиций технического анализа преодоление уровней 79,65 и 80,70 может спровоцировать импульсы к 79,15 и 81,70, соответственно.

Основным событием текущей недели (7-11 мая), способным оказать существенное влияние на позиции американского доллара, станут данные по производственной инфляции, намеченные к публикации 11 мая. Однако их значимость вновь ослабнет после публикации отчетов по ключевой макроэкономической статистике из США, вышедшей в начале месяца и сформировавшей несколько противоречивую картину. С одной стороны, индексы делового оптимизма дают основания полагать, что рост крупнейшей экономики мира продолжается и даже несколько усиливается. Но, с другой стороны, рынок труда разочаровывает уже два месяца подряд. На этом фоне спекуляции на тему возможного возникновения необходимости досрочного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС вновь ослабнут, снизив необходимость тщательнее отслеживать данные по инфляции.