Рынки отреагировали снижением на победу левых во Франции и Греции

Брюссель. Рынки мира отреагировали снижением на победу представителя социалистов Николя Олланда на президентских выборах во Франции и левых на парламентских выборах в Греции.

Об этом сообщают сегодня мировые и европейские агентства.

По данным бельгийского агентства Belga, около 8:00 по среднеевропейскому времени, курс евро на Нью-йоркской бирже против американского доллара снизился до 1,2993 с 1,3082 по состоянию на 23:00 пятницы.

На японской бирже курс евро также снизился к самому низкому уровню с середины февраля этого года 103,22 иены.

Азиатские биржи также закрылись с понижением. Так, Токийская биржа закрылась с понижением на 2,78%, Сиднейская – на 2,19%, Сеульская – на 1,64%, биржа Гонконга – на 2,64%, Сингапура – на 2,21%, Бомбея – на 1,69%.

Сегодня утром снижение индексов наблюдалось на бирже Парижа, а падение на бирже Афин достигло 8%.

Аналитики побаиваются, что победы левых во Франции и Греции приведут к остановке политики экономии бюджетных средств в Европе, которая может негативно отразиться на долговом кризисе.