Налоговые поступления в местные бюджеты Харьковской области увеличились на 23%

В Харьковской области за январь-апрель 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления в местные бюджеты увеличились на 23,3% (на 302,4 млн грн) и составили 1,6 млрд грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Харьковской области, расчетная база Государственной налоговой службы Украины выполнена на 110,9%, дополнительно поступило 156,9 млн грн.

В целом ГНС в Харьковской области за январь-апрель 2012 г. увеличила сбор платежей в бюджеты всех уровней на 1,05 млрд грн – до 6,4 млрд грн. Расчетная база выполнена на 103,7%, дополнительно поступило 224,9 млн грн.

В том числе в государственный бюджет за 4 месяца собрано почти 4,78 млрд грн платежей, из которых 4,75 млрд грн – в общий фонд Государственного бюджета. Расчетная база поступлений в общий фонд Госбюджета выполнена на 101,4%, дополнительно поступило 63,4 млн грн.

В апреле 2012 г. в Харьковской области сбор платежей в бюджеты всех уровней составил 1,46 млрд грн. Расчетная база поступлений в общий фонд госбюджета выполнена на 100,1%, дополнительно поступило 1,9 млн грн. В государственный бюджет в апреле собрано 1,04 млрд грн, из которых 1,03 млрд грн – в общий фонд госбюджета.

В апреле 2012 г. в местные бюджеты собрано 417,4 млн грн. Расчетная база ГНС Украины выполнена на 109,6%, дополнительно поступило 36,5 млн грн.