Нацбанк сменил ликвидатора «Соцкомбанка»

Национальный банк Украины с 3 мая 2012 года назначил ликвидатором ПАО «КБ «Соцкомбанк» служащего НБУ Дмитрия Власенко вместо Натальи Хороленко, говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, служащий Нацбанка Сергей Бокий уполномочен выполнять функции ликвидатора «Соцкомбанка» в период временного отсутствия Д.Власенко.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

На 1 июля 2011 года 79,8798% акций банка принадлежали «Hertensteegh B.V.»

Национальный банк Украины своим постановлением от 20 октября 2010 г. №465 ввел временную администрацию в ПАО «Коммерческий банк «Соцкомбанк» с 21 октября 2010 г. до 21 апреля 2011 г.

22 апреля НБУ продлил действие временной администрации в банке на три месяца - до 21 июля 2011 года.

21 июля НБУ продлил действие временной администрации в банке до 21 октября 2011 года.

Постановлением №371 от 20 октября Нацбанк отозвал с 21 октября 2011 года банковскую лицензию, а также инициировал процедуру ликвидации ПАО «КБ «Соцкомбанк».

Ликвидатором банка назначена служащий НБУ - начальник отдела банковского надзора управления НБУ в Одесской области Наталья Хороленко.