В апреле в Украине зафиксирована нулевая инфляция

В Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в апреле 2012 года к марту 2012 года снизились на 0,2% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года снизились на 2,6%), в частности на продукты питания – на 0,3% (снижение на 3,9%). Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,1% (снижение на 2,5%), в том числе на хлеб – выросли на 0,1% (рост на 6,5%), макаронные изделия – на 0,1% (рост на 3,4%); цены на мясо и мясопродукты – на 0,9% (рост на 12,7%), на рыбу и рыбопродукты – на 0,1% (рост на 7,2%), на молоко, сыр и яйца – снизились на 2,4% (рост на 7,6%), в том числе на молоко – на 3% (рост на 2,1%), сыр и творог – на 1,3% (рост на 5,9%), на яйца – на 5,2% (рост на 20,2%); на масло и жиры - на 0,9% (рост на 5,5%), в том числе на масло сливочное – на 1,3% (рост на 2,9%), масло подсолнечное – на 0,1% (рост на 2,2%), на другие пищевые животные жиры – на 0,6% (рост на 16,8%).

Цены на фрукты в апреле 2012 года к марту 2012 года выросли на 2,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – снижение на 7,6%). На овощи цены снизились на 3,1% (снижение на 56,9%). Цены на сахар снизились на 2% (снижение на 32,9%), на безалкогольные напитки – выросли на 0,6% (рост на 12,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в апреле 2012 г. к марту 2012 г. подорожали на 1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 7,9%), цены на одежду и обувь не изменились (снижение на 0,6%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в апреле 2012 года к марту 2012 года подешевели на 0,5% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 2,3%), в том числе квартплата не изменилась (рост 10,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 0,2% (рост 2,9%), канализацию – на 0,2% (рост 8,8%), воду – 0,7% (рост 9%), цены на электроэнергию – не изменились (не изменились), на природный газ остались без изменений (не изменились), на горячую воду и отопление – снизились на 1,5% (рост 0,2%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросли на 0,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 2,6%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 0,1% (рост 2,8%), домашний текстиль – на 0,2% (рост 3,7%), бытовая техника – снизились на 0,2% (снижение на 0,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросла на 0,6% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 5,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 0,8% (рост 4,7%), амбулаторные услуги - на 0,3% (рост 6,2%).

Цены в сфере транспорта в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросли на 2,2% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 11,1%), в том числе на покупку транспортных средств – на 0,3% (рост 2,1%), на топливо и масла – выросли на 5,1% (рост 11,9%); транспортные услуги - на 0,7% (рост 14,2%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт – на 3,5% (рост 6,3%), пассажирский автодорожный транспорт – на 0,3% (рост 15%).

Цены в сфере связи в апреле 2012 г. к марту 2012 года снизились на 0,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года выросли на 3,6%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг не изменилась (рост на 4,3%).

Цены в сфере отдыха и культуры в апреле т.г. не изменились (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост 2,3%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в апреле 2012 г. на 0,7% (снижение на 3,9%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 0,3% (рост 5,5%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,1% (рост 4%).

Цены в сфере образования в апреле 2012 г. к марту 2012 г. выросли на 0,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост 5,5%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 0,4% (рост 6,5%), среднее образование – цены не изменились (рост 8,1%), стоимость высшего образования осталась без изменений (рост 4,7%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросла на 0,3% (рост 5,2%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.