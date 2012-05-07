Налогоплательщикам возмещено 0,7 млрд грн НДС по суммам заявки до 1 млн грн
17:04, 07 мая 2012Финансы
0
С начала этого года налогоплательщикам возмещено 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость по суммам заявки до 1 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
В сообщении отмечают, что в апреле возмещение на сумму до 1 млн грн получили 1,7 тыс. плательщиков. Им возвращено 142,7 млн грн налога на добавленную стоимость.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Налогоплательщикам с начала года возмещено 11,4 млрд грн НДС
Налогоплательщикам за год в автоматическом режиме было возмещено 20 млрд. грн. - ГНСУ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter