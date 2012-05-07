Налогоплательщикам возмещено 0,7 млрд грн НДС по суммам заявки до 1 млн грн

С начала этого года налогоплательщикам возмещено 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость по суммам заявки до 1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

В сообщении отмечают, что в апреле возмещение на сумму до 1 млн грн получили 1,7 тыс. плательщиков. Им возвращено 142,7 млн грн налога на добавленную стоимость.

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