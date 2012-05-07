На межбанке торги закрылись понижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0320/8,0370, к 12:00 цены понизились - 8,0315/8,0345. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0310/8,0340 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2685/0,2689, к 12:00 цены упали до 0,2670/0,2674. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2955/1,3065.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4380/10,4465, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4485/10,4585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4590/10,4690.