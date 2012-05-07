Путин определил экономическую политику России: подняться на 100 ступенек в рейтинге ВБ

Москва. Президент России Владимир Путин определил экономическую политику государства на срок своего президентства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в его указе «О долгосрочной государственной экономической политике».

В частности, правительству поручено повысить позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году.

Кроме того, правительство РФ должно принять меры для создания и модернизации 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; увеличения объема инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году.

Также новое правительство должно увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года и увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

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