На сегодняшних торгах вероятен новый раунд падения евро - эксперт

Публикуемые во вторник, 8 мая, данные о промышленном производстве в Германии могут стать катализатором нового раунда падения единой валюты, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине. По их мнению, возможно падение пары EUR/USD ниже отметки 1.30 с дальнейшей целью 1.2960.

Что касается пары GBP/USD, то инвесторы верят в ее относительную устойчивость, учитывая недавние опасения монетарных властей по поводу очередной волны роста инфляции. Если публикуемые сегодня данные по розничным ценам намекнут на этот факт, у пары есть шансы укрепиться. После прорыва сопротивления 1.62 возможно движение к 1.6230.

USD/JPY колеблется в узких диапазонах, ожидая действий со стороны Банка Японии. Именно монетарные власти способны вернуть цены выше отметки 80.00, после чего можно ждать движения к 80.30.

Как отмечают аналитики, учитывая отсутствие интересных релизов из США на текущей неделе, USD, скорее всего, будет действовать под влиянием рыночного спроса на «валюты-убежища». Причем в текущих условиях шансы на рост валюты довольно высоки, учитывая продолжающуюся неопределенность с дальнейшими перспективами Греции.