Межбанк открылся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0300/8,0350 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2676/80, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4475/10,4560. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались – 1,3010/12 (понедельник — 1,3000/02).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.