В Украине базовая инфляция в апреле составила 0%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в апреле 2012 года против марта составила 0%, с начала года (апрель 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,2%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в апреле 2012 года показатель базовой инфляции против апреля 2011 года составил 4,7%, в январе-апреле 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 5,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. - 0,7%.

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) - 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.