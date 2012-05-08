НБУ заявляет о снижении сальдо купли-продажи наличной валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2012 года не осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в заявлении директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александра Дубихвоста.

При этом, по его словам, отрицательное сальдо купли-продажи населением наличной валюты в прошлом месяце составило 209 млн долл. (за март 2012 года отрицательное сальдо составило 544,1 млн долл. - УНИАН), что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

А.Дубихвост отметил, что золотовалютные резервы НБУ в апреле увеличивались за счет поступлений средств на счета правительства и покупки валюты регулятором на межбанке.

“Указанные данные свидетельствуют о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке Украины”, - резюмировал А.Дубихвост.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.