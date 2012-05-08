Беларусь изучит возможность проведения амнистии капитала – Лукашенко

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность проведения в Беларуси амнистии капитала.

Об этом он заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«В последнее время много говорят о целесообразности проведения амнистии капиталов. Если эта тема действительно актуальна для Беларуси и способна принести серьезный экономический эффект, ее надо проработать», - сказал Президент Беларуси.

А.Лукашенко потребовал детально подойти к данному вопросу.

«Идя на этот шаг, следует четко регламентировать условия, объекты и субъекты амнистии, обеспечить всестороннюю защиту интересов государства», - сказал белорусский Президент.