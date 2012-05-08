В Украине вдвое сократилось количество убыточных банков - до 15

В Украине в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, вдвое сократилось количество убыточных банков - до 15 кредитно-финансовых учреждений, совокупный убыток которых составил 315,575 млн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины

Соответственно, прибыль за январь-март 2012 года из 174 действующих на тот момент банков показали 159 банков с совокупной прибылью 2,04 млрд грн.

Сальдированная прибыль банковской системы за указанный период составила 1,723 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила сальдированный убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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