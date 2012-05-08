Количество плановых проверок малого бизнеса сократилось на 50% - ГНСУ

Количество плановых проверок малого бизнеса сократилось почти на 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

«В целом во ІІ квартале 2012 года было проведено 1838 таких проверок. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Тогда их количество составляло 3352», – отчитываются в налоговой.

Согласно сообщению, для уменьшения вмешательства в деятельность предприятий к плановым проверкам автоматизировано отбирают лишь тих плательщиков, которые имеют определенные налоговые риски.

Напомним, что налоговая служба в этом году продлила мораторий на фактические проверки представителей малого бизнеса.