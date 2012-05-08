Количество плановых проверок малого бизнеса сократилось на 50% - ГНСУ
13:56, 08 мая 2012Финансы
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Количество плановых проверок малого бизнеса сократилось почти на 50%.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
«В целом во ІІ квартале 2012 года было проведено 1838 таких проверок. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Тогда их количество составляло 3352», – отчитываются в налоговой.
Согласно сообщению, для уменьшения вмешательства в деятельность предприятий к плановым проверкам автоматизировано отбирают лишь тих плательщиков, которые имеют определенные налоговые риски.
Напомним, что налоговая служба в этом году продлила мораторий на фактические проверки представителей малого бизнеса.
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