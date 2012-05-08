Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0320-8,0345 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0300/8,0350, к 12:00 сузился спрэд 8,0305/8,0335. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,0320/8,0345 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2676/80, к 12:00 цены понизились 0,2672/76. К закрытию цены достигли уровня 0,2670/74.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3065. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4475/10,4560, к 12:00 цены практически не изменились 10,4465/10,4560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 10,4635/10,4730.