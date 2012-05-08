НБУ объясняет нулевую инфляцию апреля взвешенной макроэкономической политикой

Снижение инфляции в апреле до 0% обусловлено в первую очередь взвешенной макроэкономической политикой, проводимой правительством и Национальным банком Украины, говорится в комментарии директора Генерального экономического департамента НБУ Игоря Шумило, размещенном на сайте Нацбанка.

«За последние 12 месяцев инфляция спроса, или небазовая инфляция, упала на 4,7%, а инфляция предложения, или базовая инфляция, выросла на 4,6%» - сообщил И.Шумило.

Основными причинами замедления инфляции в Украине он называет грамотную политику правительства и Нацбанка, а также уменьшение внешнего инфляционного давления и высокий урожай прошлого года.

При этом И.Шумило отмечает, что в структуре инфляции существует некоторый дисбаланс, в частности, это касается цен на мясо, топливо и ряд услуг, которые значительно выше общего уровня инфляции.

Также он сообщил, что Нацбанк будет продолжать проводить мягкую монетарную политику для обеспечения предприятий реального сектора экономики кредитным ресурсом.

«Я уверен, что такое смягчение монетарной политики не приведет ни к дисбалансу на валютном рынке, ни к нарушению ценовой стабильности», сказал И.Шумило.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. - 0,7%.

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) - 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.

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