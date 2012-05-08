Украина и ЕС начинают диалог относительно бизнес-климата - Порошенко

Брюссель. Украина и Европейский Союз начинают диалог относительно бизнес-климата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня украинским журналистам в Брюсселе.

«Мы договорились внедрить специальную общую программу, которая будет называться «Диалог по бизнес-климату», в которой будут принимать участие представители Еврокомиссии и где будет, с одной стороны, даваться очень углубленная оценка всем процессам, происходящим сейчас по бизнес-климату, начиная от государственных закупок… и завершая процессом дерегулирования», - сказал министр.

Он отметил, что в рамках этой программы будут оцениваться, в том числе, вопросы налогового давления, возмещения НДС и в целом вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

Других деталей министр не предоставил.