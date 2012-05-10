Польша не введет евро до 2020 года - польский минфин

Варшава. Входящая в Европейский Союз Польша в ближайшие 8 лет вряд ли присоединится к зоне единой европейской валюты из-за ее нестабильности и изменяющихся правил функционирования.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение иностранным журналистам высказал заместитель польского министра финансов Доминик Радзивилл.

На организованной в Варшаве встрече в рамках подготовки второго Central and Eastern Europe IPO summit вице-министр аргументировал необходимость не спешить с присоединением поляков в объединяющую 17 из 27 государств ЕС евро зону ее сегодняшними проблемами, решение которых окончательно пока не удалось найти.

По его словам, также пока непонятно, как будет функционировать европейское валютное объединение в будущем.

"Как можно присоединится к чему то, что неясно, как будет работать?", - сказал он.

"Я не думаю, что это (вступление в евро зону) случиться до 2020 года", - отметил представитель польского минфина.

Д.Радзивилл сообщил, что Польша уже в текущем году планирует достичь 3% дефицита бюджета, что является одним из условий присоединения к евро зоне, напомнив, что госдолг поляков не превышает требуемого уровня до 60% ВВП.

Директор экономического института Национального банка Польши Витольд Гросталь сказал журналистам, что наличие национальной валюты позволило стране легче пережить мировой экономический кризис, который начался после банкротства осенью 2008 года американского инвестиционного банка Lehman Brothers.

По его словам, снижение курса национальной валюты увеличило конкурентоспособность польской экономики на внешних рынках и позволило избежать необходимости урезать доходы граждан, как это были вынуждены сделать ряд государств, входящих в евро зону для того, чтобы сбалансировать финансовую систему.

Он также напомнил, что до вступления Польши в созданную в 1999 году евро зону стране нужно в течении двух лет поддерживать стабильный курс национальной валюты к евро в рамках механизма ERM II.

Как сообщал УНИАН, до начала последнего мирового финансового кризиса представители польских властей заявляли о намерении присоединиться к евро зоне в 2012 году. Последнем временем они заявляют, что страна сможет выполнить все необходимые условия к 2015 году, не называя дат, когда могут заменить польский злотый на евро.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша, которая вступила в Евросоюз в 2004 году, обязана ввести на своей территории единую валюту, но подписанный властями договор не определяет даты, когда это должно случиться.

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