Полунеев: Нацбанк в случае необходимости может пойти на плавную девальвацию гривни

Экономическая ситуация в Украине вызывает много вопросов, без ответа на которые сложно планировать свою деятельность и предпринимателям, и простым гражданам. Среди наиболее острых - почему экономика страны развивается по пессимистическому сценарию, когда регулятор может пойти на плавную девальвацию гривни, какие из национализированных банков продадут, а какие ликвидируют? На эти вопросы в эксклюзивном интервью агентству УНИАН ответил народный депутат, член Совета Национального банка Украины Юрий Полунеев.

- Юрий Владимирович, какие Вы видите макроэкономические риски накануне парламентских выборов в Украине? Как оцениваете нынешнее состояние экономики страны?

- Макроэкономическую ситуацию, по моему мнению, нельзя сегодня охарактеризовать однозначно. Есть позитивные сдвиги, но есть и негативные тенденции. Позитив - в некоторых секторах происходит оживление, например, в сельском хозяйстве и торговле. Снижение инфляции превысило ожидания.

В "минусах" - то, что остается высокая зависимость украинской экономики от мировой конъюнктуры. В случае сокращения спроса на нашу продукцию мы получим негатив в торговом и платежном балансах.

Есть проблема с кредитованием банками реального сектора экономики. С одной стороны, банки боятся рисковать, потому что в их портфеле есть достаточно высокий объем проблемных кредитов. С другой, реальный сектор, ввиду неопределенности макроэкономической ситуации в стране, осторожен в своих инвестиционных планах.

Еще одним проблемным фактором, вызывающим обеспокоенность, является ухудшение инвестиционного климата в Украине. Об этом свидетельствуют последние исследования Международной финансовой корпорации.

- Может ли идти речь о пересмотре макроэкономических прогнозов?

- Если говорить о пересмотре прогнозов, то он, по моему мнению, скорее всего, произойдет в сторону снижения. Причины известны - Европа в рецессии, американская экономика восстанавливается, но не такими темпами, какими бы хотелось, а Россия не спешит снимать ограничения на украинские товары. Поэтому прогнозы нужно пересматривать в более реалистичную сторону.

- Тогда как коррелирует недавнее увеличение доходной части госбюджета с неизменностью макропоказателей?

- Инвесторы сразу говорят об этом так - увеличивается налоговое давление. Кстати, на последнем заседании Комитета по экономическим реформам (при Президенте Украины - ред.) был озвучен опрос представителей бизнесовых и инвестиционных кругов, подготовленный Всемирным банком. Главный вывод бизнеса – налоговая нагрузка на реальный сектор существенно увеличилась.

Понятно, почему растет налоговое давление, - нужно максимально мобилизировать все возможности для пополнения бюджета. Насколько эта тактика продуктивная? Я думаю, скорее нет, чем да... Бизнес недоволен сегодня тем, как правительство, государство и административный аппарат относятся к нему. Ситуация достаточно критичная. Поэтому Президент Украины Виктор Янукович и поставил вопрос перед правительством очень жестко: либо в ближайшие недели вы разберетесь в ситуации, сделаете выводы и соберете заседание Кабмина, посвященное этому вопросу, либо “полетят головы”. Так, по крайней мере, было сказано.

- Оправдано ли удерживание курсовой стабильности гривни относительно доллара любой ценой?

- Мой ответ будет опираться на выводы, сделанные на последнем заседании Совета Национального банка. Совет НБУ констатировал: регулятор действовал на протяжении последнего года и продолжает действовать адекватно той ситуации, которая сложилась на рынке. Это значит, что действия Нацбанка были правильными, хотя основной фокус макроэкономической регуляции НБУ сегодня переместился с обменного курса на таргетирование инфляции.

И здесь есть значительные достижения. Курс гривни остается стабильным, а те колебания, которые наблюдаются, не влияют на финансовую стабильность. Да, какое-то время это достигалось за счет существенных интервенций на валютном рынке, потому что на нем были сильные спекулятивные тенденции. Например, население активно скупало доллар из-за ожидания девальвации, нестабильности и тому подобное. Но сейчас наблюдается обратная тенденция. Население перестало активно скупать доллар.

В целом, НБУ выполнил задание - на данном этапе обеспечить стабильность национальной валюты. Это очень важно, потому что население сегодня измеряет финансовую стабильность в стране исключительно двумя параметрами: состояние валютного курса и инфляция - ключевые показатели. Если отпустить ситуацию полностью под контроль рынка и дать возможность для любых спекуляций, не контролировать в том числе действия коммерческих банков, можно очень легко взорвать доверие людей к политике макроэкономической стабильности.

- Но негативные тенденции, если они будут углубляться, могут повлечь за собой давление на курс…

- Тогда Национальный банк, скорее всего, и будет рассматривать возможность очень постепенной, плавной девальвации гривни. К тому же изменяются ценовые пропорции в странах - основных торговых партнерах Украины. И если при этом курс гривни к основным валютам не будет изменяться, украинский экспорт полностью потеряет свою конкурентоспособность. Мы таким образом проиграем еще раз.

Думаю, что НБУ рассматривает этот вопрос так: стабильность гривни должна быть в первую очередь обеспечена снижением уровня инфляции. Это достигнуто. Даже говорят о том, что инфляция сегодня низковата, она не отвечает потребностям более динамичного развития экономики.

Если и будет проводиться определенная коррекция курса гривни, то она будет управляемой и плавной, что не даст сигналов разрушительной силы и в первую очередь не ударит по доверию населения.

До сих пор Нацбанк все делал адекватно. НБУ понимает, что удерживание искусственно курса, в том числе на завышенном уровне, будет очень негативно влиять, в частности, на платежный баланс. Если и будет изменение курса, то оно будет происходить не как девальвация, вызванная рыночным или спекулятивным давлением, а как управляемый процесс приведения стоимости гривни к более-менее адекватному рыночному равновесию.

- Не запоздалый ли это процесс и когда он может начаться?

- НБУ, прогнозируя ситуацию, накапливал валюту. Он активно скупал валюту в резервы, которые находятся на необходимом уровне. Но оснований для того, чтобы быть в состоянии постоянной готовности, достаточно.

Действительно, тенденции негативные есть, в частности, большие выплаты внешнего долга и частным сектором, и государством. У последнего уже накоплены валютные ресурсы для выполнения своих обязательств. С ВТБ достигнута договоренность о реструктуризации соответствующего кредита. То есть у государства ситуация с погашением своих обязательств стабильная, сегодня международные аналитики не ставят под сомнение способность Украины их выполнить.

В корпоративном секторе есть проблемы. Но если проанализировать выплаты, то значительная их доля - задолженность компаний в рамках торгового финансирования, которая легко, в двустороннем порядке, может быть реструктуризирована. Это то, что не трактуется как дефолт, это обычные отношения торгового финансирования.

По банкам, в которых имеется довольно высокая доля долгов, думаю, что проблема будет решена, потому что это преимущественно дочерние структуры западных банков, они внутренним путем смогут реструктуризировать свою задолженность.

Что является серьезной проблемой – так это газ. В контексте существующих газовых отношений постоянно нужно мобилизовывать большие суммы валюты для оплаты газовых контрактов. Но и в правительстве, и в НБУ считают, что Украина сможет пройти этот путь без серьезных потрясений. Хотя расслабляться я бы не советовал. Ситуация очень легко может перейти от относительного спокойствия к ситуации достаточно турбулентной, которую может спровоцировать внешний фактор.

- Каковы условия рефинансирования кредита ВТБ, который правительство привлекло в 2010 году на сумму 2 млрд долларов?

- Условий я не знаю. Я опираюсь на информацию, что состоялись переговоры и достигнута договоренность о рефинансировании кредита. И правительство заявляло о том, что вопрос кредита ВТБ как таковой снят. Долг не списан, но рефинансирован, то есть в ближайшее время он не ляжет на обслуживание.

- Относительно заседания Совета НБУ, которое состоялось 26 апреля. Как оно происходило, в частности, выборы нового председателя Совета Нацбанка?

- Заседание Совета Нацбанка состоялось впервые с конца 2010 года. Председателем единогласно избран Прасолов Игорь Николаевич.

Одним из вопросов заседания Совета было утверждение Основных принципов денежно-кредитной политики на 2012 год. В данном документе заложены достаточно оптимистичные макроэкономические показатели относительно экономического роста (прогнозные параметры макропоказателей и монетарных агрегатов Совет НБУ пообещал обнародовать после доработки документа в рабочем порядке - ред.). Что касается инфляции, то результат, с учетом первого квартала 2012 года, очевидно, будет лучшим, чем предполагалось.

- Основы денежно-кредитной политики на 2013 год будут поданы своевременно?

- До 15 сентября Верховная Рада должна утвердить данный документ, а подать его на рассмотрение нужно еще раньше. Этому будет способствовать возобновление работы Совета Нацбанка, а новоизбранный председатель заверил, что собирается эту работу поставить эффективно, чтобы Совет положенные на него полномочия выполнял своевременно.

- Некоторые известные эксперты высказывают мнение, что Совет Нацбанка нужно ликвидировать. Мол, не работал он несколько лет и обходились без него...

- Совет просто так ликвидировать или распустить нельзя, для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Концептуально функция Совета НБУ заключается в том, что на уровне глубокого макроэкономического анализа должны быть приняты ключевые для экономики решения относительно основных монетарных показателей - учетной ставки, монетарных агрегатов и валютного курса. Остальные функции Совета - функции, я бы сказал, корпоративного управления.

Этот орган в последнее время не работал. Основным якорем политики главного регулятора в стране должно быть таргетирование инфляции. Оно связано, в частности, с основным инструментом, через который должен оперировать любой центральный банк - уровень стоимости денег, то есть учетной ставки. Вот в чем должна заключаться основная функция, основная дискуссия Совета Нацбанка: снижать процентную ставку, учитывая соответствующие макроэкономические тенденции, или повышать, если, например, инфляция переходит за определенный уровень. Вот такой дискуссии, могу сказать откровенно, в Совете Нацбанка до сих пор никогда не происходило.

В этом и заключается основное направление реформы, которая сейчас де-факто происходит. Нацбанк уже говорит о том, что он переходит к таргетированию инфляции. На инфляцию он может влиять преимущественно через уровень процентной ставки.

- Относительно национализированных банков. Ваше видение их будущего?

- Из трех банков “Родовид” будет баржей, на которую будут отгружать токсичные активы из банка “Киев” и “Укргазбанка”. “Укргазбанк” будет существовать определенное время как государственный банк. Банк “Киев”, скорее всего, трансформируют в другой банк. Уже понятно, что сегодня без дополнительных инвестиций его не превратить в здоровый банк и, возможно, уже нет в этом необхоимости.

Какие убытки несет государство вследствие этого? Во-первых, не исключено, что банк “Киев” кто-то может купить, когда он будет очищен от плохих активов. Не исключаю, что кто-то купит и “Укргазбанк”. Хотя, если быть реалистом, то можно сделать вывод, что в ближайший год на рынке поглощения и слияния в украинском банковском секторе большой активности не будет.

Для меня странной выглядит позиция Кабинета Министров, по представлению которого принято законодательство, суживающее возможности государства по продаже этих банков. Например, продавать только единым пакетом, ограничивать продажу только инвесторам и запретить принимать участие в этом процессе бывшим акционерам банка, положения относительно советников и т.п. Такое впечатление, что правительственные чиновники отстаивали те условия, которые будут всячески усложнять этот процесс. Очевидно, что никто не будет продавать эти банки с дисконтом, никто на себя не возьмет эту ответственность, потому что это прямой путь в прокуратуру.

- Спасибо за беседу.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)