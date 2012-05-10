Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0300/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2663/0,2667, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4035/10,4105. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2953/1,2955 (вторник — 1,3010/1,3012).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.