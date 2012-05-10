Минск. В Беларуси инфляция в апреле составила 1,7%, сообщили УНИАН в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года составил 1,7%, с декабрем 2011 года - 6,8%.

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, регулируемые государством, а также на товары сезонного характера, в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года составил 1,2%, с декабрем 2011 года - 6,1%», - сообщает Белстат.

Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле по сравнению с мартом составил 2,2%, в том числе на инвестиционные товары - 2,9%, промежуточные товары - 2,6%, потребительские товары - 1,3%.

По данным Белстата, индекс цен на продовольственные товары в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года составил 1,8%, с декабрем 2011 года - 6,9%.

Цены на непродовольственные товары в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,2%, с декабрем 2011 года – на 5,3%.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года составил 2,5%, с декабрем 2011 года - 9,9%.

Справка УНИАН. В 2012 году инфляция в Беларуси запланирована на уровне не более 19-22%.

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