На валютном межбанке, после полугодичного перерыва, предложение превышало спрос - НБУ

На валютном межбанковском рынке в апреле 2012 года, после полугодичного перерыва, предложение на валюту превышало спрос на нее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«В апреле впервые с сентября прошлого года на межбанковском валютном рынке Украины предложение безналичной иностранной валюты доминировало над спросом на нее», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, этому способствовали чистые поступления иностранной валюты от нерезидентов, объем которых в апреле составил почти 1,7 млрд долл. (в эквиваленте), и уменьшение по сравнению с мартом чистого спроса на наличную валюту в 2,6 раза.

В таких условиях Нацбанк осуществлял на межбанковском валютном рынке Украины интервенции по покупке иностранной валюты. Их сальдо составило 303,5 млн долл.

Регулятор, среди прочего, отмечает, что в течение месяца существенных курсовых колебаний гривны не наблюдалось. Так по безналичным операциям она обесценилась относительно доллара США на 0,05% - до 8,0354 грн/долл., а по операциям по продаже наличного доллара США укрепилась на 0,03% - до 8,0405 грн/долл.

По официальному курсу гривня относительно доллара США в апреле обесценилась на 0,04% - до 7,9899 грн/долл., а относительно евро и российского рубля укрепилась на 0,28% (10,5698 грн/евро) и 0,43% (2,7155 грн/10 рублей) соответственно.

Как сообщал УНИАН,Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.

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