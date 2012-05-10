В Киеве за продажу несовершеннолетним табака и алкоголя аннулированы 70 лицензий

В Киеве за четыре месяца этого года за продажу несовершеннолетним табака и алкоголя аннулированы 70 лицензий на право осуществления розничной торговли и применено финансовых санкций на сумму почти 500 тыс. грн.

По сравнению с прошлым годом количество аннулированных лицензий по указанной причине увеличилось в 6 раз, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

Всего в столице за января-апрель этого года аннулированы 466 лицензий, из них 129 – за невнесение квартальной проплаты.