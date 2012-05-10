На межбанке торги закрылись котировками 8,0315/8,0345 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0300/8,0340, к 12:00 сузился спрэд 8,0305/8,0325. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0315/8,0345 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2663/67, к 12:00 цены снизились до 0,2660/64. К закрытию достигли уровня 0,2657/61. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1656 (+0,6296).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2925/1,2965.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4035/10,4105, к 12:00 цены ушли вниз 10,3975/10,4060. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,3835/10,3930.