НБУ может рассмотреть возможность постепенной девальвации гривни - Полунеев

Национальный банк Украины (НБУ) может рассмотреть возможность постепенной девальвации гривни. Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины, член Совета Нацбанка Юрий Полунеев.

“Если и будет проводиться определенная коррекция курса гривни, то она будет управляемой и плавной, что не даст сигналов разрушительной силы и, в первую очередь, не ударит по доверию населения”, - сказал Ю.Полунеев.

Член совета НБУ отметил, что в случае углубления негативных тенденций в экономике страны, “Национальный банк, скорее всего, и будет рассматривать возможность очень постепенной, плавной девальвации гривни”.

Ю.Полунеев подчеркнул, что изменяются ценовые пропорции в странах - основных торговых партнерах Украины. И если при этом курс гривни к основным валютам не будет изменяться, украинский экспорт полностью потеряет свою конкурентоспособность.

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