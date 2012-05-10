Налоговые платежи в общий фонд госбюджета выросли на 8% - до 60,8 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) за январь-апрель 2012 года перечислила в общий фонд Государственного бюджета 60,8 млрд грн, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года, или на 101,5% больше запланированного, сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой.

Всего в сводный бюджет Украины по итогам января-апреля т.г. было перечислено 88,9 млрд грн, из них платежей в местные бюджеты - 25,7 млрд грн.

На счета налогоплательщиков было возмещено 15,1 млрд грн НДС.

В апреле 2012 г. в сводный бюджет Украины было перечислено 20,6 млрд грн платежей, которые контролируются налоговыми органами, из них в государственный бюджет - 13,8 млрд. грн., местные бюджеты - почти 7 млрд грн.

Как отметили в ГНСУ, в полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, рентным платежам за транзитную транспортировку по территории Украины природного газа и аммиака, платежам за пользование недрами и т.д.