Предприятиям Кировоградской области в январе-апреле перечислено 115,7 млн грн НДС

В Кировоградской области в январе-апреле 2012 года предприятиям перечислено 68% НДС, заявленного к возмещению, – 115,7 млн грн, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе в Кировоградской области.

Всего в январе-апреле этого года в области заявлено к возмещению 170 млн грн налога на добавленную стоимость. В автоматическом режиме кировоградским предприятиям возмещено 100,1 млн грн НДС. Такое возмещение получили четыре предприятия, работающие в отраслях машиностроения и пищевой промышленности, а именно ПрАО «Гидросила АПМ», ОАО «Гидросила», ПрАО «Торговый дом «Гидросила», ООО «ТД «Креатив-розлив».

С начала года сотрудниками налоговой милиции предупреждена выплата 4,5 млн грн безосновательно заявленных к возмещению сумм НДС.