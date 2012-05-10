НБУ в апреле покупал в резервы только евро

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле т.г. в резервы на межбанковском валютном рынке покупал только евро, сообщается на сайте регулятора.

Согласно предоставленной информации, было выкуплено 230 млн евро по средневзвешенному курсу 10,6359 грн за 1 евро. В эквиваленте это составило 303,5 млн долл., что и является положительным сальдо интервенций за апрель.

По данным Нацбанка, банки купили у населения 1,296 млрд долл., продали — 1,505 млрд долл. Таким образом, отрицательное сальдо купли-продажи населением наличной валюты в прошлом месяце составило 209 млн долл. (за март 2012 года отрицательное сальдо составило 544,1 млн долл. - УНИАН).

По данным НБУ, банковские вклады населения за прошлый месяц увеличились на 101,3 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2012 года составили 19,264 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.

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