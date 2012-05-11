Впервые с 2008 года профицит бюджета США в апреле составил 59,1 млрд долл.

Профицит бюджета США в апреле текущего года составил 59,1 миллиарда долларов по сравнению с дефицитом в 198,1 миллиарда долларов в марте, таким образом, профицит зафиксирован впервые с сентября 2008 года, сообщает Министерство финансов страны.

Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших профицит в размере 30 миллиардов долларов. В сентябре 2008 года профицит составил 46 миллиардов долларов.

В апреле 2011 года ведомство зафиксировало дефицит в 40,3 миллиарда долларов.

Объем доходов бюджета страны в отчетном месяце составил 318,8 миллиарда долларов, что на 29,3 миллиарда долларов больше, чем годом ранее.

Расходы государства составили 259,7 миллиарда долларов, что почти на 70,3 миллиарда долларов меньше аналогичного показателя прошлого года.

За семь месяцев текущего финансового года (начался 1 октября), дефицит бюджета США составил 719,85 миллиарда долларов, что на 57,7 миллиарда меньше показателя за тот же период 2010-2011 финансового года.