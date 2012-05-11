После 4-недельного минимума цена золота пошла вверх

После достижения 4-недельного минимума цена на золото в четверг, 10 мая, пошла вверех.

Так, июньский фьючерс на золото вырос в цене на 0,06% и торговался на уровне 1595,20 доллара за тройскую унцию.

Золото дешевело в течение трех последних торговых сессий - инвесторы предпочли доллар в качестве актива-убежища на фоне политической нестабильности в Греци. После состоявшихся 6 мая парламентских выборов парламент страны разделился на сторонников и противников кредитного соглашения с ЕС и МВФ, из которых никто пока не может набрать большинство голосов для создания правительства.

К закрытию торгов индекс доллара, отражающий динамику американской валюты к корзине шести стран - основных торговых партнеров США, снизился на 0,07 пункта, до 80,10 пункта, передает РИА "Новости".