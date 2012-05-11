В России возбуждено уголовное дело против организатора пирамиды «МММ 2011» Мавроди

Москва. В Новосибирской области (Россия) возбуждено уголовное дело в отношении организатора пирамиды «МММ 2011» Сергея Мавроди.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«По требованию прокурора Колыванского района Новосибирской области дознаватель районного отдела МВД возбудил в отношении организатора пирамиды «МММ 2011» Сергея Мавроди уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РФ (пособничество в незаконном предпринимательстве)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее, в апреле 2011 года, в Колыванском районе по материалам прокурорской проверки в отношении местного жителя 40-летнего Алексея Астафьева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

В ходе предварительного расследования было установлено, что А.Астафьев руководил подразделением финансовой пирамиды «МММ 2011». Деятельность местной ячейки пирамиды осуществлялась при непосредственной поддержке основателя «МММ 2011» С.Мавроди. «Он содействовал совершению преступления своими советами, указаниями, а также предоставлял А.Астафьеву рекламную поддержку и информационные ресурсы, используемые для совершения противоправных действий», - отмечается в сообщении.

Прокурор района объединил оба уголовных дела в одно производство. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора района.

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Как сообщал УНИАН, с начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.

9 апреля Нацкомфинуслуг напомнили, что «МММ - 2011» не имеет соответствующих лицензий для осуществления деятельности.