Ставка рефинансирования в Беларуси с 16 мая будет снижена до 34% годовых

Минск. Национальный банк Беларуси с 16 мая снижает ставку рефинансирования до 34% годовых.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси, соответствующее постановление от 10 мая 2012 года № 229 принято Правлением Национального банка.

«Комитетом по монетарной политике банка принято решение о снижении с 16 мая текущего года процентной ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт, СВОП овернайт) и двусторонним операциям (ломбардный кредит, сделки СВОП) с 60% до 55% годовых, процентной ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (депозит овернайт) - с 23% до 20% годовых», - рассказали в Нацбанке Беларуси.

В управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси отметили, что данные решения основываются на позитивных оценках сохранения в нынешнем году текущих тенденций в экономике, в первую очередь замедления инфляционных процессов.

«Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составил 6,8%, в том числе базовый индекс потребительских цен - 6,1%, что соответствует их прогнозной динамике с выходом по итогам года на уровень инфляции в 19-22%», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.

По данным Нацбанка, несмотря на снижение процентных ставок, монетарные условия сохранят степень жесткости, необходимую для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Напомним, что глава миссии МВФ Крис ДЖАРВИС заявил по итогам работы обзорной миссии МВФ, которая работала в Беларуси с 22 февраля, что последнее снижение ставки рефинансирования в Беларуси до 38% было преждевременным.

Справка УНИАН. Это четвертое снижение ставки рефинансирования в Беларуси с начала 2012 года. До этого она была снижена 15 февраля - с 45% до 43% годовых, 1 марта - с 43% до 38% годовых и 2 апреля – с 38% до 36% годовых.

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