ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 2,9%

Минск. Внутренний валовой продукт Беларуси в январе-апреле 2012 года вырос на 2,9% по сравнению с январем-апрелем 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина Беларуси, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

«Макроэкономическая стабилизация прошла без жесткой посадки ВВП, это ответ тем оппонентам, которые пугали стагнацией экономики, мол, макроэкономическая стабилизация неизбежно будет вести к стагнации. За 4 месяца темп роста ВВП - 2,9%, и это к высокой базе прошлого года, которая за 4 месяца составляла 12,3%», - отметил М. Мясникович.

Справка УНИАН. Согласно целевому прогнозу, утвержденному президентом Беларуси, прирост ВВП Беларуси в 2012 году должен составить 5-5,5%. МВФ прогнозирует прирост ВВП Беларуси в этом году в пределах 3%.