Торги на межбанке закрылись котировками 8,0320/8,0355 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0310/8,0340, к 12:00 цены повысились 8,0325/8,0340. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0320/8,0355.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2656/60, а к 12:00 цены поднялись 0,2665/69. К закрытию цены откатились 0,2663/67. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1435 (-0,0221).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2905/55. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3710/10,3770, к 12:00 цены ушли вверх 10,3935/10,4015. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,3890/10,3995.