Активы украинских банков в апреле сократились на 0,2% - до 1,082 трлн грн

Активы украинских банков в апреле 2012 г. сократились на 0,2%, с начала т.г. - увеличились на 2,2%, - до 1,082 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,3% - до 1,233 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 67,4%, вложения в ценные бумаги - 7,9%, корреспондентские счета в других банках - 5,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%.

Обязательства банков в прошлом месяце сократились на 0,3% - до 921,8 млрд грн, из которых средства физлиц составили 332,3 млрд грн, или 36%, средства субъектов хозяйствования - 171 млрд грн, или 18,5%, межбанковские кредиты и депозиты - 165,3 млрд грн, или 17,9%.

Капитал банков в апреле увеличился на 0,3% - до 160 млрд грн, и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 1,2% - до 175,3 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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