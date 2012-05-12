Лидер греческих левоцентристов отказался от мандата на формирование правительства

Лидер греческой левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос отказался в пятницу в прямом эфире национального телевидения от мандата на формирование правительства страны, открыв путь к новым досрочным выборам.

Как передает РИА Новости, по его словам, причиной стал отказ леворадикальной коалиции СИРИЗА участвовать в правительстве.

«Участие СИРИЗА является необходимым условием (создания кабинета)», - сказал Э.Венизелос, который в субботу проинформирует президента Каролоса Папульяса о невозможности создания правительства.

Партия ПАСОК стала третьей по счету, которой не удалось создать кабинет. Теперь президент по конституции должен созвать совет лидеров парламентских партий, и если и эта мера не даст результата, распустить избранный 6 мая парламент и назначить новые выборы через месяц.

Получивший мандат третьим по счету после правоцентристов и леворадикалов Э.Венизелос пытался сформировать широкую коалицию, но потерпел неудачу: леворадикалы заявили, что не собираются отказываться от своих позиций.

«Предложения господина Венизелоса включают создание широкого правительства с нашим участием, которое де-факто будет реализовывать политику меморандума (с кредиторами). Отказ на это предложение дал не СИРИЗА, а греческий народ, высказавшийся на выборах», - сказал лидер СИРИЗА Алексис Ципрас, выступая по государственному телевидению.

Тем временем кредиторы предупреждают Грецию, что она обязана выполнить свои обязательства по сокращению расходов, иначе стране грозит выход из еврозоны. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, которого цитирует издание Zeit, заявил, что Европа может защититься от возможного выхода Греции из валютного союза.

«За последние два года мы многое поняли и смогли построить защитные механизмы», - сказал политик.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило в пятницу, что намерено поместить рейтинги всех стран еврозоны в список на пересмотр в сторону понижения, если Греция покинет регион вследствие политического кризиса или из-за невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами.

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