Яценюк: состояние Януковича и членов правительства исчисляется 26 млрд долл.

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк посчитал, что состояние Президента Виктора Януковича и членов правительства исчисляется 26 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал во время Форума объединенной оппозиции.

Он подчеркнул, что «это только официальное состояние, это только то, что мы можем увидеть на бумаге». «Я уже не говорю о десятках и сотнях миллионов долларов, которые они скрыли», - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, 26 млрд. долларов - это «общая сумма, которую награбили эти властьпредержащие».

Он добавил, что данная сумма «равна общей сумме государственного бюджета Украины». «Таких чиновников в нашей стране не будет. Такие чиновники будут в тюрьме, а не на должностях и в Кабинете Министров Украины», - подчеркнул А.Яценюк.

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