Руководители центральных банков ЕC рассматривают возможность выхода Греции из еврозоны

Руководители центральных банков стран Евросоюза рассматривают возможность выхода Греции из еврозоны.

В субботу глава центрального банка Германии Йенс Вайдманн заявил, что, если Афины не выполнят условия получения финансовой помощи, то новых кредитов они не получат, сообщает Радио Свобода.

Глава Центробанка Ирландии Пэтрик Хонохэн отметил, что выход Греции из еврозоны, безусловно, повредит единой европейской валюте, но не обязательно будет для нее фатальным.

В воскресенье в Греции будет предпринята последняя попытка сформировать коалиционное правительство. Президент Каролос Папульяс проведет консультации с лидерами партий, которым так и не удалось достичь консенсуса по этому вопросу. Если правительство не будет создано, в Греции пройдут новые выборы.

По последним опросам, наибольшей популярностью в стране сейчас пользуется леворадикальная партия SYRIZA, которая выступает против политики резкого сокращения бюджетных расходов ради получения иностранной финансовой помощи.

Политический раскол по этому вопрос, а также недовольство профсоюзов стали главной причиной правительственного кризиса в Греции.

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