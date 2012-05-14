Непродуманные изменения в налоговой системе могут привести к серьезным рискам - эксперт

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что любые недостаточно продуманные изменения в налоговой системе могут привести к серьезным рискам.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии эксперта относительно заявления одного из лидеров объединенной оппозиции Арсения Яценюка, высказанного во время проведения Форума объединенной оппозиции. О.Устенко напомнил, что оппозиция обещает отменить принятый действующим парламентским большинством Налоговый кодекс. Комментируя слова А.Яценюка о том, что «объединенная оппозиция отменит Налоговый кодекс, и в Украине будет принят кодекс экономического стимулирования» и «будут введены 7 налогов, и таким образом будет самая простая налоговая система в Европе» О.Устенко отметил: «Система налогообложения в Украине не является основной проблемой развития экономики в стране».

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера обратил внимание, что «большей проблемой, если речь идет о налогах, представляют количество процедур по уплате налогов и время, которое предприятия вынуждены тратить на связанный с этим документооборот».

«В условиях, когда необходимо уменьшать дефицит госбюджета, а правительство достаточно успешно снизило его уровень с 10 % ВВП 2009г. до 6, 5% ВВП в 2010 г.и до 4,5% в 2011 году, любое резкое изменение налоговых ставок в «срочном» периоде времени (1-2 года) сопряжено с целым рядом рисков, среди которых наиболее существенными являются неполучение средств в государственный бюджет, а, следовательно, и невозможность финансировать программы развития страны и социальные программы», - подчеркнул О.Устенко.

Также экономический эксперт обратил внимание, что «более того, недополучение средств в госбюджет при необходимости выполнения взятых на себя государством обязательств, вынуждает вести более агрессивную долговую политику и активнее увеличивать уровень государственного долга»

«Таким образом, любые недостаточно продуманные подвижки в изменении налоговой системы страны, при кажущемся отложенном эффекте стимулирования экономического развития в долгосрочной перспективе, может привести к серьезным рискам краткосрочного и среднесрочного периода», - уверен О.Устенко.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 12 мая, во время Форума объединенной оппозиции один из ее лидеров А.Яценюк заявил, что оппозиция отменит принятые действующим парламентским большинством Налоговый и Пенсионной кодексы. “Объединенная оппозиция отменит Налоговый кодекс и в Украине будет принят кодекс экономического стимулирования”, - сказал он. По словам А.Яценюка, будет введены только 7 налогов и таким образом будет самая простая налоговая система в Европе.