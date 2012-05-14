В Греции три парламентские партии договорились о создании коалиционного правительства

Три парламентские партии Греции в воскресенье договорились о создании коалиционного правительства.

Как передает Agence France-Presse, соглашение было заключено по итогам экстренных переговоров, которые представители партий провели 13 мая.

Об итогах встречи рассказал лидер леворадикальной коалиции "Сириза" Алексис Ципрас, которая в правительство не войдет.

По словам А.Ципраса, новое правительство проработает два года. Основными силами в коалиции станут «Новая демократия» (консервативная партия) и движение ПАСОК (социалисты). Третий участник - партия «Демократические левые». Все три партии согласны принять финансовую помощь Евросоюза и МВФ в обмен на жесткое урезание расходов бюджета. А.Ципрас ранее называл этот план «преступным».

Между тем, руководство «Демократических левых» в воскресенье заявило, что их партия не давала согласие на участие в коалиции. Заявление А.Ципраса представители партии назвали ложью.

«Сириза», занявшая второе место на досрочных парламентских выборах 6 мая, ранее получила от президента мандат на формирование правительства, однако не смогла создать коалицию с другими парламентскими партиями. До этого с такими же трудностями столкнулась «Новая демократия». В случае, если бы 13 мая не удалось договориться о создании правительства, Греции пришлось бы проводить новые парламентские выборы.