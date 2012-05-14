Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0320/8,0360 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2652/0,2656, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3460/10,3525. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2883/1,2885 (пятница – 1,2917/1,2919).

В пятницу, 11 мая, Нацбанк на рынок не выходил.