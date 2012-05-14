Fitch объяснил, что мешает восстановлению украинского банковского сектора

Восстановление украинского банковского сектора после кризиса остается умеренным и сдерживается все еще значительным объемом проблемных кредитов на балансах банков, а также нестабильностью гривневой ликвидности, говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В отчете указывается, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») украинских банков ограничены категорией «B» в результате высоких страновых рисков, по-прежнему слабого качества активов и прибыльности. «Повышение рейтингов банков в иностранной собственности и собственности государства возможно в случае повышения суверенного рейтинга («B»/прогноз «Стабильный»), что маловероятно в ближайшее время» - считают в Fitch.

В случае понижения суверенного рейтинга возможны понижения долгосрочных РДЭ банков в стране, а при заметном снижении курса гривни, значительном оттоке депозитов или возобновлении ухудшения качества активов возможно понижение рейтингов устойчивости банков.

При этом отмечается, что положительный рост ВВП (на 4,2% в 2010 г. и на 5,2% в 2011 г.), сильные притоки розничных депозитов со второго полугодия 2009 г. и продолжающаяся рекапитализация банков поддерживают возобновление роста кредитования, прежде всего, в корпоративном сегменте. В то же время, рост кредитования в секторе в 2011 г. и 1-м квартале 2012 г. был умеренным, неравномерным и обусловлен, главным образом, частными банками.

По мнению Fitch, качество активов украинских банков остается слабым, но стабильным, хотя на ближайшее время тенденции будут зависеть от показателей экономики и гривни. Исходя из управленческой отчетности банков, рейтингуемых Fitch, уровень проблемных кредитов (с просрочкой на 90 дней) несколько сократился до 18% на конец 2011 г. по сравнению с 21% на конец 2010 г., в то время как потенциальные проблемные и реструктурированные кредиты составляли 46% на конец 2011 г. (на конец 2010 г. - 57%). Умеренное улучшение этих показателей отражало рост кредитов и списания, а также работу с проблемными кредитами. Данные по проблемным и реструктурированным кредитам у конкретных банков продолжают существенно отличаться от средних показателей и могут быть хуже у банков, не имеющих рейтингов.

По оценкам Fitch, вливания в банковскую систему между концом 3-го квартала 2008 г. и концом 1-го квартала 2012 г. составили 135 млрд грн нового капитала (равно 20% активов, взвешенных с учетом риска, до кризиса (на конец 3 кв. 2008 г.), включая новый собственный капитал в размере 123 млрд грн. «Это способствовало улучшению общей способности банковского сектора абсорбировать потери по кредитам, однако данный показатель все еще существенно отличается от банка к банку с учетом разных уровней рекапитализации и обесценивания кредитов. Кроме того, существенная неопределенность в отношении окончательных потерь по кредитам, как для банковской системы в целом, так и для отдельных банков, делает сложной оценку остающихся потребностей в рекапитализации», - говорят в рейтинговом агентстве.

Также отмечается, что сочетание действий НБУ и рыночной неопределенности обусловило резкое сокращение гривневой ликвидности во 2-м полугодии 2011 г. В результате, ставки на межбанковском рынке вернулись на высокие уровни, наблюдавшиеся в разгар кризиса 2008 года, а также повысилась стоимость депозитов, наиболее заметно – розничных. «Новые меры по ужесточению монетарной политики, вероятно, будут еще более сдерживать гривневую ликвидность в банковской системе, в то время как более высокая стоимость фондирования является существенным фактором, ограничивающим прибыльность в секторе», - считают в Fitch.

Банковский сектор продолжал указывать в отчетности убытки в 2011 г., что, по мнению Fitch, было обусловлено главным образом крупными отчислениями под обесценивание кредитов у некоторых банков, в то время как большинство кредитных организаций вернулись к прибыльности. «Небольшой положительный результат в 1 кв. 2012 г. был связан в основном со снижением отчислений под обесценивание кредитов, в то время как прибыльность до резервирования оставалась под давлением ввиду слабого качества активов, медленного роста и высокой стоимости фондирования», - говорится в отчете рейтингового агентства.

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