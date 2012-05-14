Спрос на иностранную валюту в мае может снизиться - эксперт

Спрос на иностранную валюту в Украине в мае может снизиться из-за понижения деловой активности на фоне большого количества выходных и продолжающейся политики Нацбанка по сдерживанию роста денежной массы, говорится в комментарии руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко.

По его мнению, довольно низкий спрос на инвалюту в текущем месяце позволит Нацбанку увеличить золотовалютные резервы.

«На фоне данных факторов вместе с относительно стабильными объемами экспорта есть основания ожидать роста золотовалютных резервов НБУ в текущем месяце. Тем не менее, приток валюты в страну по финансовому счету платежного баланса из-за долгового кризиса в еврозоне остается неустойчивым. Это будет добавлять неопределенности по поводу дальнейшей динамики золотовалютных резервов», – сказал эксперт.

Снижение спроса на наличную иностранную валюту в апреле, по мнению Н.Ивченко, было связано со стабильным курсом гривни, удешевлением евро, замедлением роста номинальной заработной платы населения, а также политикой НБУ по сдерживанию роста денежной массы. Так, население за этот период приобрело наличной иностранной валюты на сумму 1,51 млрд долл., что на 13,77% меньше, чем в марте. В то же время, объем продажи вырос на 7,87% и составил 1,3 млрд долл.