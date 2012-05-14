Размер Фонда гарантирования вкладов увеличился до 5,639 млрд грн

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в апреле 2012 года вырос на 6,2% - до 5,639 млрд грн, говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, количество участников Фонда, по состоянию на 11 мая, составляет 171 банк, количество временных участников - 4 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

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